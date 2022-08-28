Tarımda Türkiye farkı! Bakan Kirişçi: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.

MISIR HASADI BAŞLADI

Hatay'da, bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, mısır hasadına başlandı. Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abulkadir Özel, Vali Vekili Yusuf İzci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.