Tarımda Türkiye farkı! Bakan Kirişçi: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.
MISIR HASADI BAŞLADI
Hatay'da, bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, mısır hasadına başlandı. Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abulkadir Özel, Vali Vekili Yusuf İzci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.
'ELLERİ ÖPÜLESİ ÜRETİCİLERİMİZ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise programa telefon ile bağlandı.
Mısır hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Kirişci şunları söyledi:
Tarım zor bir faaliyet. Bu zorluğu bile bile adeta buna aşık olmuş. Bu aşkını şartlar ne olursa olsun sürdüren, pandemi veya savaş dinlemeden üretmeye devam eden, bu yönü itibarıyla de dünyaya örnek olmuş üretici kardeşlerime; her vesileyle 'Elleri öpülesi üreticilerimiz' diyoruz. Gerçekten çiftçilerimiz, bunu ziyadesiyle hak ediyor.