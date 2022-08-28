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    • 28.08.2022 17:27
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    • 28.08.2022 17:27
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    Tarımda Türkiye farkı! Bakan Kirişçi: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz

    Dünya pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının ardından temel gıdalarda artan fiyatlar ve ürün eksikliğinin sancılarını yaşıyor. Türkiye aldığı tedbirlerle süreci sıkıntısız atlatma adına önemli mesafe kat etmiş durumda. Hatay'da gerçekleştirilen mısır hasadında telefonla katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.

    Bakan Kirişci: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz" dedi.

    MISIR HASADI BAŞLADI
    Hatay'da, bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, mısır hasadına başlandı. Kırıkhan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde düzenlenen hasat programına; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abulkadir Özel, Vali Vekili Yusuf İzci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, ilçe belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

    'ELLERİ ÖPÜLESİ ÜRETİCİLERİMİZ'
    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise programa telefon ile bağlandı.

    Mısır hasadının hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Bakan Kirişci şunları söyledi:
    Tarım zor bir faaliyet. Bu zorluğu bile bile adeta buna aşık olmuş. Bu aşkını şartlar ne olursa olsun sürdüren, pandemi veya savaş dinlemeden üretmeye devam eden, bu yönü itibarıyla de dünyaya örnek olmuş üretici kardeşlerime; her vesileyle 'Elleri öpülesi üreticilerimiz' diyoruz. Gerçekten çiftçilerimiz, bunu ziyadesiyle hak ediyor.

        DÜNYA KITLIĞI KONUŞUYOR
        Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle pandemi döneminde diğer ülkelerin üreticileri gibi evde oturup, kendi sağlık ve sıhhatlerini düşünmek yerine ülkemiz ve dünya insanlığı için üretmeyi sürdürmüş olan bu üretici kardeşlerimizin asil davranışlarını her zaman takdir ediyorum, etmeye de devam edeceğim.

        Gönlüm orada olmayı çok isterdi. Bir Çukurovalı olarak, bir hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak, bu mutlu günde yanınızda olmayı gerçekten çok arzu ederdim. Dünya, şu anda sadece ve sadece kıtlığı konuşuyor. Allah'a şükür, Rabb'ime binlerce kere hamdediyoruz. Biz ülke olarak, siz değerli üreticilerimizin ürettikleriyle hiçbir ürünün yokluğunu, eksikliğini ve noksanlığını çekmiyoruz.

        ADETA ÜRÜN FIŞKIRIYOR
        Hatay'ın üretim konusunda takdire şayan işler yaptığını söyleyen Bakan Kirişci şunları vurguladı:
        Geçtiğimiz yıl, birinci ve ikinci üründe üretmiş olduğunuz özellikle mısırı kastedecek olursak mısır noktasında bu yıl rekoltemiz çok çok daha yüksek. Bu konuyla ilgili Hatay'ımız, gerçekten örnek bir şehir. Polikültür dediğimiz, bizim üniversitelerde kendi öğrencilerimize anlatmaya çalıştığımız tarımın bütün tarzı, bütün faaliyet kolları bizim Hatay'ımızda hamdolsun var, Çukurova'mızda var. O bereketli ovalardan hamdolsun, adeta ürün fışkırıyor.

            STOK 6,1 MİLYONA YAKLAŞTI
            Bu ürünü de bu aziz millet, bu milletin yine ürettiklerini tüketen, yurt dışındaki bizim ürünlerimizi bekleyen, bizim ihracatımızla bu ürünlere sahip olmaya çalışan çevre var. Hatay'ı, bu manada çok farklı bir yere koyuyorum. Zaten kendi kadim kültürü ve bu kadim kültüründe de tarımsal faaliyetleriyle bizim yanımızda apayrı bir yer tutmuştur.

            Buğday ve arpayla malumunuz güzel fiyatlar açıklayarak, değerli üreticilerimizin memnuniyetini ve sürdürülebilirlik adına da üretim faaliyetlerinin devamını sağlamaya çalıştık. Aldığım son rakam, arpa ve mısır stokları 6,1 milyon tona yaklaştı.

            YETERLİLİKTE İYİ NOKTADAYIZ
            Bakan Kirişci, Tarım üretimi konusunda ülke olarak büyük başarı elde edildiğini belirterek şunları dile getirdi:
            Avrupa ülkeleri kuraklıktan ve kıtlıktan söz ederken, hamdolsun kendi ihtiyacımız olan bütün hububatı üretebilme noktasında, kendi kendimize yeterlilik noktasında iyi bir noktadayız. Tabi ki mısırla ilgili olarak da geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı'mız kabine toplantısı sonrası ton başına 5 bin 700 liralık fiyatı açıklayarak, ülkemiz üreticilerinin alın teri olan bu ürünlerinin karşılığını vermeye çalıştık. Daha iyilerini inşallah önümüzdeki yıllarda, yine sizlere sunmaya devam edeceğiz.

            REKOLTE BEKLENTİSİ 534 BİN TON
            Mısır üretimin 2021 yılında, 225 bin dekar alanda, 456 bin ton olarak gerçekleştiğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ise 2022'de bu alanın 227 bin dekara çıktığını, 534 bin ton rekolte beklendiğini dile getirdi.
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                Haberler Güncel Tarımda Türkiye farkı! Bakan Kirişçi: Hiçbir ürünün yokluğunu çekmiyoruz
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