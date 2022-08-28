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    • Haberler
    • 28.08.2022 07:01
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    • 28.08.2022 07:01
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    YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ? 27, 28 Ağustos HAVA DURUMU - Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

    Geçtiğimiz gün meteoroloji tarafından verilen şiddetli sağanak uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere Marmara'da şiddetli yağış görüldü. Vatandaşlar bugün yağışların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili yapılan hava tahminleri büyük bir ilgiyle aratılıyor. Peki, 27 Ağustos bugün yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 27, 28 Ağustos hava durumu nasıl?

    takvim.com.tr
    26 Ağustos bugün yağmur var mı?

    Geçtiğimiz gün meteoroloji tarafından verilen şiddetli sağanak uyarılarının ardından İstanbul başta olmak üzere Marmara'da şiddetli yağış görüldü. Vatandaşlar bugün yağışların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Konuyla ilgili yapılan hava tahminleri büyük bir ilgiyle aratılıyor. Peki, 27 Ağustos bugün yağmur var mı? Hafta sonu yağmur yağacak mı? 27, 28 Ağustos hava durumu nasıl?

    BUGÜN YAĞMUR VAR MI, HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

    Cumartesi: Mevzi Sağanak Yağışlı 23°C 30°C Nem (%) 73-92

    Pazar: Parçalı Bulutlu 22°C 31°C

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        26 AĞUSTOS 2022 CUMA HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 31°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İSTANBUL °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ °C, 28°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE BÖLGESİ
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        DENİZLİ °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 30°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA °C, 33°C
        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 29°C
        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C
        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 27°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        BOLU °C, 26°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 29°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 31°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 31°C
        Parçalı bulutlu

        AMASYA °C, 36°C
        Parçalı bulutlu

        ARTVİN °C, 36°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇORUM °C, 33°C
        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 30°C
        Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        KARS °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

        MALATYA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

            DİYARBAKIR °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Haberler YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ? 27, 28 Ağustos HAVA DURUMU - Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?
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