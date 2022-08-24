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    • 24.08.2022 21:14
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    SSK'yı batırdığını unuttu ekonomi dersi vermeye kalktı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu faiz lobisinin sözcülüğüne soyundu

    Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla bir kez daha "Faiz lobisi"nin sözcülüğüne soyundu. Merkez Bankası'nın faiz indirimine tepki göstererek yüksek faizi savunan Kılıçdaroğlu, SSK'yı batırdığını unutarak ekonomi dersi vermeye kalktı.

    SSK’yı batırdığını unuttu ekonomi dersi vermeye kalktı

    Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faizi 100 baz puan indirerek yüzde 13'e düşürdü. Merkez Bankası'nın bu hamlesi faiz lobisinin koruyucusu olan muhalefeti yine rahatsız etti.

    Bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta faiz lobilerinin sözcülüğüne soyunarak, indirim kararına tepki gösterdi.

    FAİZ LOBİSİNİN HAMİSİ
    "Saray'da sureti haktan görünenler de iyi dinlesin..." başlığı altında tepkisinin gerekçelerini anlatan Kılıçdaroğlu, hedefine bankaları da alarak "Bunlar, en garibanın borcunu tefeciye satıyor." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nas" algısı yaptığının öne süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
    "Bugün size partimizden sesleneyim dedim. Bazı meseleler var. Göründüğü gibi değil bu meseleler. Sizin de bilmenizde var. Önce bu faizler meselesini konuşalım. Dünya faizleri yukarı çekiyor, Merkez Bankamız faizi indiriyor. Erdoğan da 'nas' algısı yapıyor. Ben size olan biteni çok basit bir dille anlatayım.

    Faiz artıran ülkeler, yatırımcıları ve dolayısıyla dövizi kendi ülkelerine çağırıyor. Faiz düşürenler de haliyle yatırımcıya ve dövize 'gelme' demiş oluyorlar. Açıkça söylemek gerekirse dışarıdan gelmesi zaruri olan dövize ulaşmamızı bizzat Merkez Bankamız zorlaştırıyor. Yani dövizi kıt hale getiriyor. Peki, sonrasında ne oluyor?

    Türk Lirasının değeri düşüyor, dövizin fiyatı artıyor. Sonra Merkez Bankası, ilan ettiği bu düşük faiz oranıyla bankalara kredi veriyor. Veriyor da paralelde piyasada yatırımcı kıtlığı oluştuğu için para diğer ülkelere yönelmiş oluyor. Piyasada kıt olan her ürünün fiyatı artar ya, kredi de bir ürün. Onun da fiyatı artıyor. Banka bakıyor piyasa şartlarına, bu ürünün fiyatı artıyor. Ucuza aldığını size piyasa fiyatına satıyor. Doğal bir şey bu.

        SSK'YI BATIRDI
        Ekonomi dersi veren Kılıçdaroğlu, 1990'ların başında yönettiği SSK'yı batırmıştı. O günlerde hastanelere giden hastalar rehin kalırken, SSK'daki bütçe açığı yüzde 31 yükseldi.

        Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi. 1999 yılında SSK'nın bütçesine oranla açığı yüzde 31 yükseldi. Hatta 1995'te bu oran yüzde 37'ye kadar açıldı.

        PRİMLER GİDERLERİ KARŞILAMADI
        Uluslararası anlamda sosyal sigortacılığın karşılaştırma kriterlerinden biri olan prim gelirlerinin giderleri karşılaştırmasında da Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu döneminde bu oranda yüzde 25'lik bir azalma olduğu tespit edildi. Kılıçdaroğlu gürevi devraldığında prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 olurken, 99 yılında ise bu oran yüzde 55 seviyesine geriledi.

        O döneme ait bazı gazete küpürleri

        "SSK'nın gizli iflas raporu": Şubatta emekliye maaş ödenmeyecek.
        "SSK maaş ödeyebilmek için mallarını sattı":         Sosyal Sigortalar Kurumu, yaklaşık 2.5 milyon emeklisinin 6 trilyon 200 milyar lira tutan maaşlarını ödeyebilmek için yurdun çeşitli yerlerinde bulunan 374 gayrimenkulünü Emlak Bankası'na 5 trilyona devretti.



        "Dokuz yılda SSK'yı batağa sapladı": 1999'da Kılıçdaroğlu'nu SSK Genel Müdürlüğü'nden alan Çalışma Bakanlığı, başarısızlık tablosunu ortaya koydu. 1991'de SSK Genel Müdürü olan Kılıçdaroğlu, 128 bin kârla aldığı kurumu ertesi sene zarara geçirdi.

            "SSK Genel Müdürü sert çıktı: Zammı veren kaynağını bulsun:" SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu, iktidardakilerin kurumu oy uğruna çıkmaza soktuğunu vurgulayarak, "Yapılan zamlar SSK'yı ciddi bir finansman çıkmazına sokacak" dedi.
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            Haberler Güncel SSK'yı batırdığını unuttu ekonomi dersi vermeye kalktı! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu faiz lobisinin sözcülüğüne soyundu
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