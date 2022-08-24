Fransız vekilden Erdoğan ile Macron kıyası: Biri dünyaya diplomasi dersi veriyor öbürü ise tatilde

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı manşetine taşımıştı.
Gazete, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü, "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi" başlığıyla okuyucularına sunmuştu.
Gelişmelerin ışığında Fransa'da ilginç bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan'ın, son bir aylık diplomasi trafiğiyle birçok meselenin çözümüne katkı sağlaması Fransız vekil François Asselineau tarafından ele alındı.
Fransız vekilin Erdoğan'a karşılık Macron'un performansına dikkat çektiği Twitter paylaşımını günün en çok konuşulanları arasına girdi.