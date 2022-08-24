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    • 24.08.2022 22:01
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    • 24.08.2022 22:12
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    Fransız vekilden Erdoğan ile Macron kıyası: Biri dünyaya diplomasi dersi veriyor öbürü ise tatilde

    Fransız milletvekili François Asselineau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un son bir ayını kıyasladı. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ile kritik görüşmelere imza attığını belirten Fransız vekil, Macron'un ise tatilinden fotoğraflar paylaştı. Fransız vekil, Macron için, "Yalancı ve beceriksiz" ifadelerini kullandı.

    Fransız vekilden Erdoğan ile Macron kıyası

    Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı manşetine taşımıştı.

    Gazete, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü, "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi" başlığıyla okuyucularına sunmuştu.

    Gelişmelerin ışığında Fransa'da ilginç bir gelişme daha yaşandı. Başkan Erdoğan'ın, son bir aylık diplomasi trafiğiyle birçok meselenin çözümüne katkı sağlaması Fransız vekil François Asselineau tarafından ele alındı.

    Fransız vekilin Erdoğan'a karşılık Macron'un performansına dikkat çektiği Twitter paylaşımını günün en çok konuşulanları arasına girdi.

        ERDOĞAN VE MACRON'UN PERFORMANSINI KIYASLADI
        Asselineau, yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayki performansını kıyasladı.

        Fransız siyasetçi, Macron'un bir aylık süreçte etkisiz performansına atıfta bulunarak tatil fotoğraflarını paylaştı. Asselineau, "Medyaya göre; Erdoğan tecrit edilmiş, Macron ise işkolik" dedi.

        "YALANCI VE BECERİKSİZ"
        Sosyal medya paylaşımının devamında Asselineau, "Macron şu anda dünyanın dört bir yanındaki devlet başkanları tarafından kabul edilmek ve davet edilmek konusunda en büyük zorluğu yaşıyor, o kadar evrensel olarak yalancı ve beceriksiz bir lider." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Güncel Fransız vekilden Erdoğan ile Macron kıyası: Biri dünyaya diplomasi dersi veriyor öbürü ise tatilde
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