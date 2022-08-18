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    • 18.08.2022 18:09
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    • 18.08.2022 18:09
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi Ayşe Canikli toprağa verildi

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin hayatını kaybeden annesi Ayşe Canikli, memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da katıldı.

    Canikli’nin acı günü! Annesini toprağa verdi

    Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli'nin annesi Ayşe Canikli'nin cenazesi, Alucra'ya getirildi.

    Canikli, Alucra Merkez Ulu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Merkez Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

    BAKAN SOYLU DA KATILDI
    Cenaze törenine, Ayşe Canikli'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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    Haberler Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin annesi Ayşe Canikli toprağa verildi
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