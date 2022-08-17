17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Türkiye ve İstanbul'un deprem haritasını ve olası riskleri detaylarıyla inceledi.
TEK SEFERDE KIRILIRSA 7.5'U BULABİLİR
Yurt genelinde 600'e yakın sensörle Türkiye'nin depremselliğini ölçtüklerini ve 500'e yakın irili ufaklı fay hattının bulunduğu ülkemizde örtülü fayların da gözönünde bulundurulduğu takdirde hiçbir yerde 'deprem olmaz, çok sağlam' denilemeyeceğini kaydeden Özener, "Biriken enerji göz önünde bulundurulduğunda Marmara'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Fay tek seferde kırılırsa 7.5'u bulabilir." dedi.
HER YERDE DEPREM OLUR
Sabah gazetesine konuşan; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener Deprem ülkesi olan Türkiye'nin durumunu, yapılan çalışmaları ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili görüşlerini anlattı.
Türkiye'nin her yerinde deprem olabileceğine değinen Haluk Özener, "Türkiye genelinde 600'e yakın sensörle Türkiye'nin depremselliği ölçülüyor. Türkiye üzerinde 500'den fazla irili ufaklı fay var. Örtülü fayları da göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin hiçbir yeri için 'deprem olmaz, çok sağlam' diyemeyiz. Sadece enerji birikmesine bağlı olarak deprem olasılığı değişmektedir. Ama bir yerde hareket varsa o enerji patlayacak" ifadelerini kullandı.