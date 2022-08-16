CHP'nin indirim hazımsızlığı! İndirim kampanyası karalamasına vatandaş yanıt verdi! İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiası ve gerçekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatiflerindeki indirimleri görmezden gelerek yine algı operasyonuna soyundu.
"İndirimlerin yok denecek kadar az" olduğu imasında bulunan ana muhalefet liderine yanıt, o marketlerden alışveriş yapan vatandaşlardan geldi.
CHP'LİLERDEN KARALAMA KAMPANYASI
"Erdoğan çıkıyor, indirim havaları atıyor." diyerek algı operasyonuna imza atan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Tarım Kredide yapılan 20-30 kuruşluk indirimler yapılmış. Her şeyiyle bir skandal." ifadelerini kullandı.
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise, "Vatandaşlar umduklarını bulamadıklarını, bunun gerçek indirim olmadığını açıkça beyan ediyorlar." yalanına imza attı.