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    • 15.08.2022 17:58
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    • 15.08.2022 17:58
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    FETÖ'nün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı Afyonkarahisar'da paketlendi

    FETÖ firarileri bir bir yakayı ele veriyor... Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile yakalandı.

    FETÖ’nün öğretmenlerden sorumlu imamı yakalandı

    Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

    ÖĞRETMENLERDEN SORUMLU SÖZDE İMAM
    Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da yılında işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen, FETÖ içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan K.Ü, Erkmen Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı.

    İŞLEMLERİN ARDINDA KODESE
    Gözaltına alınan K.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.




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