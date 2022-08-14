İSKİ yine boru patlattı! Bu kez adres Şişli

Biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru ekipler tarafından tamir edilmişti. Doğalgazın borudan boşalması sırasında çıkan gürültü yüzünden cadde sakinleri evlerine ya da iş yerlerine kaçarken, bazı vatandaşlar ise merakla yaşananları izlemişti. Bazı vatandaşlar sızıntıyı cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, bazıları da çıkan gürültü nedeniyle kulaklarını tıkamak zorunda kalmıştı.