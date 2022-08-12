Foreign Policy'den çarpıcı analiz: Türkiye Batı'ya ders veriyor

"BAĞIMSIZ OLARAK HAREKET EDİYOR"

Türkiye, NATO güvenlik bloğunun hayati öneme sahip bir üyesi, ancak Amerikalı ve Avrupalı ortaklarının pozisyonundan bağımsız olarak ve bazen bunlara karşı hareket eden bir üye." denildi.

"UKRAYNA'YA SİLAH SAĞLADI, RUSYA'YA YAPTIRIMLARA KATILMADI"

Ankara'nın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel bir güç olarak konumunu güçlendirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ukrayna'ya önemli miktarda silah sağladı ama Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarına katılmadı. Ankara, NATO'nun vazgeçilmez bir üyesi olmayı sürdürüyor.