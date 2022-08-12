FETÖ'nün mahrem imamı Ferhat Özhan yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bünyesinde, firari FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması amacıyla özel ekip kuruldu.
TEM ekipleri, teknik ve fiziki takiple örgütün 'askeri mahrem imamı' olarak 4 yıldır aranan Ferhat Özhan'ın, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti.
Ekipler, geçmişte diş hekimliği yapan şüphelinin yakalanmamak için apartmandan çıkmadığını ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.
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Operasyonu düzenleyen ekipler, eve yaptığı baskında Ferhat Özhan'ı gözaltına aldı. Evdeki aramalarda ise 8 bin 500 euro, 1500 dolar, 600 TL, 84 gram altın ve 5 cep telefonu ele geçirildi.