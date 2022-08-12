FETÖ'nün mahrem imamı Ferhat Özhan yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı

SOHBET TOPLANTILARINA KATILMIŞ

Ferhat Özhan'ın ayrıca örgütün Gaziantep'te düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu belirtildi. Özhan'ın, 2003 yılında örgütün lise ve dershanelerinde eğitim gördüğü, üniversite döneminde de yurtlarında kaldığı kaydedildi.