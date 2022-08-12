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    • 12.08.2022 11:00
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    FETÖ'nün mahrem imamı Ferhat Özhan yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı

    Son dakika haberi! Adana'da, FETÖ'nün 'firari askeri mahrem imamı' Ferhat Özhan (37), yurt dışına kaçış hazırlığındayken, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Özhan'ın, hava harp okuluna hazırlananları yetiştirdiği, öğrenciyken örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' olarak faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı!

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bünyesinde, firari FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması amacıyla özel ekip kuruldu.


    TEM ekipleri, teknik ve fiziki takiple örgütün 'askeri mahrem imamı' olarak 4 yıldır aranan Ferhat Özhan'ın, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti.

    Ekipler, geçmişte diş hekimliği yapan şüphelinin yakalanmamak için apartmandan çıkmadığını ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.

    HAVA HARP OKULUNA ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞ
    Operasyonu düzenleyen ekipler, eve yaptığı baskında Ferhat Özhan'ı gözaltına aldı. Evdeki aramalarda ise 8 bin 500 euro, 1500 dolar, 600 TL, 84 gram altın ve 5 cep telefonu ele geçirildi.


        'BYLOCK' KULLANICISI OLDUĞU BELİRTİLDİ
        Emniyete götürülen Özhan'ın, hava harp okuluna hazırlananları yetiştirdiği, Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciyken örgütün sözde büyük bölge talebe mesulü olarak faaliyet gösterdiği, gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

        SOHBET TOPLANTILARINA KATILMIŞ
        Ferhat Özhan'ın ayrıca örgütün Gaziantep'te düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu belirtildi. Özhan'ın, 2003 yılında örgütün lise ve dershanelerinde eğitim gördüğü, üniversite döneminde de yurtlarında kaldığı kaydedildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
        Öte yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınan subayın, kendisini Ferhat Özhan'ın yetiştirdiği yönünde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Özhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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