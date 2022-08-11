Milli Savunma Bakanlığı sınırda enselenen teröristlerin sayısını açıkladı! FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C...

Sınır hattında teröristlere karşı mücadele veren kahraman mehmetçik hudutlardan yasa dışı geçişi engellemek için de nöbet bekliyor.

Milli Savunma Bakanlığı son 40 günde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananlara ilişkin açıklama yaptı.

YAKALANAN TERÖRİSTLERİN SAYISI AÇIKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada yakalananların kaçının terörist olduğu bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Son 40 günde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, 1'inin DHPKC ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.