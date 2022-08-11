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    • 11.08.2022 09:38
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    Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan uçak görüntülendi! Sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı

    Dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı sabahın ilk saatlerinde görüntülendi. Uçağın bir kısmının hayvan sulama kanalında olduğu kuyruk kısmının ise yukarı baktığı görüldü. Zorunlu inişin ardından uçakta bulunan 2 pilotun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    Zorunlu iniş yapan uçağın enkazı görüntülendi

    Afyonkarahisar'da dün akşam zorunlu iniş yaptığı açıklanan eğitim uçağı sabahın ilk ışıkları ile indiği yerde görüntülendi. Uçağın yarısının hayvanların sulandığı kanalın içinde olduğu ve kuyruk kısmının yukarı doğru baktığı gözlendi.


    Olay, dün akşam Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliğinde meydana geldi. Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait olduğu açıklanan 2 kişilik eğitim uçağı kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

    Olayda hafif yaralanan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilot hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.



    UÇAĞIN ENKAZININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR
    Günün ilk ışıkları ile birlikte uçak zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Uçağın yarısının çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanalda olduğu kuyruk kısmının ise havada olduğu görüldü. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.

        VALİ HASTANEDE ZİYARET ETTİ
        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, hayvan çiftliği arazisine zorunlu iniş yapan eğitim uçağında yaralanan pilotları hastanede ziyaret etti. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağının uçuş esnasında zorunlu iniş yaptığı belirtildi. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldiği vurgulandı. Olayda hafif şekilde yaralanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan pilotları Vali Yiğitbaşı ziyaret etti. Ziyarette Vali Yiğitbaşı, Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ve Y.E.B. (19) adlı pilotla bir süre sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı.
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