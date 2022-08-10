'Tayyip dedesi' ziyaretiyle yüzünü güldürdü: Ameliyatımda bile bu kadar heyecanlanmadım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve "Tayyip dedemi görmeyi hayal ediyorum" diyen 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmişti.
GENEL MERKEZ'E ZORLA GİRECEKTİM
Üç hayalinden birinin Başkan Erdoğan'ı görmek olduğunu söyleyen cam kemik hastası Hira ile tanışan Başkan Erdoğan, kabulde Hira ile uzun uzun sohbet etti. SABAH'a konuşan Hira, hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Hira şunları anlattı: Ameliyatlarımda bile bu kadar heyecanlanmadım. Cumhurbaşkanımızla hastalığımla ilgili konuştuk, sohbet ettik, gülüştük. 'Eğer beni bu sefer de görmeseydiniz Genel Merkez'e zorla girecektim' dedim. Öyle deyince çok güldü. Güzel bir duyguydu.
ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
Cumhurbaşkanımızı çok merak ediyordum, beklediğimden fazlasını gördüm. Allah başımızdan eksik etmesin. 'Ben seni çok sevdim ara sıra görüşelim' dedi. Düzce'ye geldiği zaman evimize gelecek, çayımızı içecek. Ben de çayın yanına kek, pizza, börek yapacağım. Kendi ballarımızdan ikram edeceğim.