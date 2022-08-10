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    • 10.08.2022 10:04
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    • 10.08.2022 10:04
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    'Tayyip dedesi' ziyaretiyle yüzünü güldürdü: Ameliyatımda bile bu kadar heyecanlanmadım

    Düzce'de yaşayan 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali'nin "Tayyip dedemi görmeyi hayal ediyorum" isteği gerçek oldu. Başkan Erdoğan'ın ziyaret ederek yüzünü güldürdüğü Hira, "Ameliyatlarımda bile bu kadar heyecanlanmadım" diyerek mutluluğunu paylaştı. Ailesi de destekleri için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Hira’nın ’Tayyip dede’ mutluluğu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve "Tayyip dedemi görmeyi hayal ediyorum" diyen 13 yaşındaki cam kemik hastası Hira Cinali ve ailesini önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmişti.

    GENEL MERKEZ'E ZORLA GİRECEKTİM
    Üç hayalinden birinin Başkan Erdoğan'ı görmek olduğunu söyleyen cam kemik hastası Hira ile tanışan Başkan Erdoğan, kabulde Hira ile uzun uzun sohbet etti. SABAH'a konuşan Hira, hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Hira şunları anlattı: Ameliyatlarımda bile bu kadar heyecanlanmadım. Cumhurbaşkanımızla hastalığımla ilgili konuştuk, sohbet ettik, gülüştük. 'Eğer beni bu sefer de görmeseydiniz Genel Merkez'e zorla girecektim' dedim. Öyle deyince çok güldü. Güzel bir duyguydu.

    ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
    Cumhurbaşkanımızı çok merak ediyordum, beklediğimden fazlasını gördüm. Allah başımızdan eksik etmesin. 'Ben seni çok sevdim ara sıra görüşelim' dedi. Düzce'ye geldiği zaman evimize gelecek, çayımızı içecek. Ben de çayın yanına kek, pizza, börek yapacağım. Kendi ballarımızdan ikram edeceğim.

        3 YIL ÖNCE YAZDIĞIM MEKTUBU VERDİM
        Cumhurbaşkanımıza 3 yıl önce bir mektup yazmıştım. Mektupta kaçıncı sınıfa gittiğimi yazmıştım, hastalığımdan bahsetmiştim, o zamanki durumumu aktarmıştım. 3 yıl sonra o mektubu vermek nasip oldu.

        AİLECE ÇOK MUTLU OLDUK
        Baba Metin Cinali ise, Hira'nın uzun zamandır Başkan Erdoğan ile görüşmenin hayalini kurduğunu belirterek, "Hira cam kemik hastası. Bir dizi ameliyatlar geçirdi. Kaval kemiklerinin içerisine çiviler yerleştirdiler. Amaç, ayaklarını biraz daha güçlendirip yürütmek.

        Kollarından ameliyat olacak. Bugüne kadar toplam 6 kez ameliyat oldu. Cumhurbaşkanımız 2020'de Düzce mitingine geldiği zaman Hira'nın doğum günüydü, o zaman görüşemediği için çok üzülmüştü. Çok mutlu olduk, Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.
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            Haberler Güncel 'Tayyip dedesi' ziyaretiyle yüzünü güldürdü: Ameliyatımda bile bu kadar heyecanlanmadım
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