Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin Türkiye kara sularına itildiği görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ege Denizi Karaburun batısında 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi" denildi.

Paylaşımda İHA ile çekilen görüntülere de yer verildi.