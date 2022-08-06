Gençlerden Erdoğan’a sosyal konut teşekkürü





KOLAY EV SAHİBİ OLACAĞIZ

Samet Dipi (23) ve Ayşe Sultan Dipi (21) çifti: Samet Dipi: Yeni evlenecek çiftler için gayet başarılı bir proje. Çünkü evler ciddi fiyatlarda. Bu proje yeni evlenenlerin ve toplumun büyük bir kısmının ev sahibi olmasını sağlayacaktır. Böylece kolay bir şekilde ev sahibi olunabilecektir. Umarım çok daha kapsamlı olur. Ayşe Sultan Dipi: Bizlerde bir ev heyecanı oluştu. Başladığı zaman başvuracağız. Sevinçliyiz.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Başkan Erdoğan, ev sahibi olmayanları umutlandıran TOKİ konut projesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım son dönemde ciddi şikâyet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır." Sosyal konut projesinin detayları eylülde açıklanacak.