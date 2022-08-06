Gençlerden Erdoğan’a sosyal konut teşekkürü

Cumhurıyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak sosyal konut hamlesi vatandaşta büyük bir heyecan uyandırdı. Proje kapsamında yeni evli çiftlere ve evlilik arifesinde olan gençlere kontenjan ayrılacağının belirtilmesi gençleri umutlandırdı. Evli çiftler ve dünya evine girmeye hazırlanan gençler projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
BU PROJE YÜREĞİMİZE SU SERPTİ
Nişanlı Hakan Evcil (29) ve Canan Aydemir (24) çifti: Evcil: Çok avantajlı bir proje. Bu devirde ev almak zorlaşmıştı. Bu proje önümüzü görmek için çok faydalı oldu. Aydemir: Nişanlanmaya karar verdik. Fakat önümüzde ev sahibi olmak gibi devasa bir mesele vardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bu proje yüreğimize su serpti. Önümüz açıldı. Başkan Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.
Ramazan Baybas (30) ve Ayşegül Baybas (24) çifti: Ramazan Baybas: Bir yıldır evliyiz ve kirada oturuyoruz. Bu dönemde ev sahibi olmak çok önemliydi. TOKİ'nin projesi umutlarımız yeşertti. Artık bizim de bir dikili taşımız olacak. Projenin başlamasını heyecanla bekliyoruz. Ayşegül Baybas: İnşallah bizler de ev sahibi oluruz. İleri de evlatlarımızın 'bizim' diyebileceği bir yuvası olur.
KOLAY EV SAHİBİ OLACAĞIZ
Samet Dipi (23) ve Ayşe Sultan Dipi (21) çifti: Samet Dipi: Yeni evlenecek çiftler için gayet başarılı bir proje. Çünkü evler ciddi fiyatlarda. Bu proje yeni evlenenlerin ve toplumun büyük bir kısmının ev sahibi olmasını sağlayacaktır. Böylece kolay bir şekilde ev sahibi olunabilecektir. Umarım çok daha kapsamlı olur. Ayşe Sultan Dipi: Bizlerde bir ev heyecanı oluştu. Başladığı zaman başvuracağız. Sevinçliyiz.
CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
Başkan Erdoğan, ev sahibi olmayanları umutlandıran TOKİ konut projesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım son dönemde ciddi şikâyet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır." Sosyal konut projesinin detayları eylülde açıklanacak.