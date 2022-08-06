Diyarbakır'da 13 yaşındaki Muhammet Çelik'in ölümüne neden olan kaymakamın tahliye talebine ret

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ

Diyarbakır'da cezaevine konulan Kaymakam Sinanoğlu'nun avukatları bir üst mahkemeye tutukluluğa itiraz ederek tahliye talebinde bulundu. Sinanoğlu'nun adresinin ve yaptığı görevin göz önünde bulundurularak kaçma şüphesinin bulunamayacağını gerekçe gösterip yapılan başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Kaymakam Sinanoğlu'nun, mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak Cumhuriyet Savcılığı, karara itiraz ederek kaymakamın tutuklu yargılanmasını istedi. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını yerinde bularak Kaymakam Sinanoğlu'nun tahliye talebini reddetti. Hakkında iki ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis istenen Sinanoğlu'nun yargılanmasına önünüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

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