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    • 06.08.2022 11:16
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    Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki zirve dünya basınında: Türkiye'ye minnettar olmalılar

    Başkan Erdoğan dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik bir görüşme yaptı. Tahıl sevkiyatı, Suriye meselesi, doğalgaz konusu gibi tüm dünyayı yakından ilgilendiren meselelerin masaya yatırıldığı zirve, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Dünya basını kritik görüşmeyi manşetlere taşıdı.

    Zirve dünya basınında: Türkiye’ye minnettar olmalılar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Uluslararası medya kuruluşları, görüşmeyi yakından takip ederek, son dakika gelişmelerini okurlarıyla paylaştı.

    GUARDİAN: SOÇİ'DE GİZLİ GÖRÜŞME
    Guardian, Erdoğan'ın, Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Rus mevkidaşı Putin ile Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüşeceğini söylediğini aktardı.

    "Putin ve Erdoğan, Soçi'de gizli görüşme için bir araya geldi" başlıklı haberde, "Erdoğan, Karadeniz'in Soçi kentinde yapılacak görüşme öncesinde Putin'in karşısında otururken bu yorumları yaptı." denildi.

    PUTİN TEŞEKKÜR ETTİ
    Putin'in, Erdoğan'a tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasındaki rolünden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Kremlin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı tarafından uygulanan yaptırımları aşmaya çalıştığına dikkat çekildi.

    FİNANCİAL TİMES: EKONOMİK İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME SÖZÜ VERDİLER
    Rus ve Türk liderlerin Karadeniz'deki toplantıda ticaret ve yatırım anlaşmalarını görüştüğüne dair gelişmeleri paylaşan Financial Times, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdi." dedi.

    Haberde, "Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların şokunu hafifletmeye çalışıyor. Cuma günü Soçi'de 4 saatlik görüşmeden sonra, ikili ticaret hacimlerini artırma, ekonomik ve enerji bağlarını derinleştirme sözü veren ortak bir bildiri yayınladılar." ifadeleri kullanıldı.

    AL JAZEERA: TİCARİ VE EKONOMİK ANLAŞMA ARAYIŞI VAR
    Görüşmenin detaylarının canlı anlatıldığı Al Jazeera'nin haberinde, Putin'in, Erdoğan'a Moskova ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik bağları ilerletecek bir anlaşma imzalamayı umduğunu söylediği belirtildi.

    Putin'in, "Umarım bugün ticari ve ekonomik bağlarımızın geliştirilmesine ilişkin ilgili bir muhtıra imzalayabileceğiz." şeklindeki ifadesine yer verildi.

        FOREİGN POLİCY'NİN SURİYE OPERASYONU AYRINTISI
        Foreign Policy dergisi, "Erdoğan, Suriye operasyonu için Putin ile görüştü." diye yazdı.

        Konuyla ilgili, "Türk lider, özel askeri operasyonu hazırlarken, üç hafta içinde ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor." ifadesi kullanıldı.

        "EN ÇARPICI OLANI, TAHIL SEVKİYATLARINI YENİDEN BAŞLATMA ANLAŞMASI"
        Putin ve Erdoğan'ın, en son üç haftadan kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği anımsatıldı.

        Her iki ülkenin, Ukrayna'da yaşanan savaş konusundaki farklılıklarına rağmen, diplomatik adımlar attığına vurgu yapılarak, "En çarpıcı olanı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması oldu." denildi.

        ASSOCİATED PRESS: TÜRKİYE, 22 MİLYON TON TAHILIN ÖNÜNÜ AÇTI
        Associated Press, Ukrayna ve Suriye konularının, Rusya'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddelerinin başında gelmesinin beklendiğini aktardı.

        "Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, müzakerelerinin 'Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadıkları rolü ortaya koymaya' yardımcı olacağını kaydetti." notu paylaşıldı.

        Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in, geçen ay, Rusya ile Ukrayna arasındaki aracılık anlaşmalarına yardımcı olarak Ukrayna'nın mahsur kalan 22 milyon ton tahıl ve diğer tarım ürünlerini ihraç etmesinin önünü açtığına dikkat çekildi.

        REUTERS: TÜRKİYE'NİN HER İKİ TARAFLA TEMASLARININ ÖNEMİNİ VURGULUYOR
        Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iki haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez bir araya geldiğini belirten Reuters, tahıl koridoru anlaşmasının, NATO üyesi Türkiye'nin her iki tarafla diplomatik temaslarının önemini vurguladığı notuna yer verdi.

        Türkiye'nin, Rusya'nın saldırılarını eleştirmesine ve Ukrayna'ya silah sağlamasına rağmen, Moskova'ya yaptırım uygulamayarak "Batılı müttefikleriyle bağlarını kopardığı" görüşü ileri sürüldü.

            KOMMERSANT: AVRUPALI ORTAKLAR, TÜRKİYE'YE MİNNETTAR OLMALI
            Rusya basınından Kommersant, Putin'in "Avrupalı ortaklar, gazımızın Avrupa pazarına kesintisiz geçişini sağladığı için Türkiye'ye minnettar olmalıdır." ifadesini vurguladı.

            Başkan Erdoğan'ın "Görüşmelerimizin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Buraya enerji iş birliği konularını, Karadeniz'deki tahıl ihracatı konularını, turizmi, bölgesel konuları dahil ediyorum." şeklindeki açıklamalarına işaret edildi.

            TASS: TÜRKİYE VE RUSYA, ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI
            Avrupa'ya Rus doğalgazı sağlamanın en önemli hatlarından olan Türk Akım'la ilgili Putin'in sözlerini paylaşan TASS haber ajansı, Rus liderin "Erdoğan'ın Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatını organize etmedeki başarılarına dikkat çektiğini" hatırlattı.

            Haberde, "Her iki başkan da Suriye'deki durumu tartışmaya istekli olduklarını dile getirdiler. Putin, 'Burada Türkiye ve Rusya, durumun normalleşmesine çok büyük katkı sağladı.'" ifadelerini kullanıldı.
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