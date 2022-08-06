Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki zirve dünya basınında: Türkiye'ye minnettar olmalılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Uluslararası medya kuruluşları, görüşmeyi yakından takip ederek, son dakika gelişmelerini okurlarıyla paylaştı.
GUARDİAN: SOÇİ'DE GİZLİ GÖRÜŞME
Guardian, Erdoğan'ın, Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Rus mevkidaşı Putin ile Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüşeceğini söylediğini aktardı.
"Putin ve Erdoğan, Soçi'de gizli görüşme için bir araya geldi" başlıklı haberde, "Erdoğan, Karadeniz'in Soçi kentinde yapılacak görüşme öncesinde Putin'in karşısında otururken bu yorumları yaptı." denildi.
PUTİN TEŞEKKÜR ETTİ
Putin'in, Erdoğan'a tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasındaki rolünden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Kremlin'in, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı tarafından uygulanan yaptırımları aşmaya çalıştığına dikkat çekildi.
FİNANCİAL TİMES: EKONOMİK İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRME SÖZÜ VERDİLER
Rus ve Türk liderlerin Karadeniz'deki toplantıda ticaret ve yatırım anlaşmalarını görüştüğüne dair gelişmeleri paylaşan Financial Times, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik ilişkileri derinleştirme sözü verdi." dedi.
Haberde, "Moskova, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımların şokunu hafifletmeye çalışıyor. Cuma günü Soçi'de 4 saatlik görüşmeden sonra, ikili ticaret hacimlerini artırma, ekonomik ve enerji bağlarını derinleştirme sözü veren ortak bir bildiri yayınladılar." ifadeleri kullanıldı.
AL JAZEERA: TİCARİ VE EKONOMİK ANLAŞMA ARAYIŞI VAR
Görüşmenin detaylarının canlı anlatıldığı Al Jazeera'nin haberinde, Putin'in, Erdoğan'a Moskova ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik bağları ilerletecek bir anlaşma imzalamayı umduğunu söylediği belirtildi.
Putin'in, "Umarım bugün ticari ve ekonomik bağlarımızın geliştirilmesine ilişkin ilgili bir muhtıra imzalayabileceğiz." şeklindeki ifadesine yer verildi.