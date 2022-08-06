Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki zirve dünya basınında: Türkiye'ye minnettar olmalılar

FOREİGN POLİCY'NİN SURİYE OPERASYONU AYRINTISI

Foreign Policy dergisi, "Erdoğan, Suriye operasyonu için Putin ile görüştü." diye yazdı.

Konuyla ilgili, "Türk lider, özel askeri operasyonu hazırlarken, üç hafta içinde ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor." ifadesi kullanıldı.

"EN ÇARPICI OLANI, TAHIL SEVKİYATLARINI YENİDEN BAŞLATMA ANLAŞMASI"

Putin ve Erdoğan'ın, en son üç haftadan kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği anımsatıldı.

Her iki ülkenin, Ukrayna'da yaşanan savaş konusundaki farklılıklarına rağmen, diplomatik adımlar attığına vurgu yapılarak, "En çarpıcı olanı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması oldu." denildi.