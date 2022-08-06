2022-KPSS sınavı mercek altına alındı! DDK, ÖSYM’de soruların saklandığı kozmik odaya girdi





SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR?

Sınavlar için sorulacak sorunun 10 katı test hazırlanıyor. Yöneticiler, liste üzerinden rastgele seçim yapıyor. Heyette her bir alanın uzmanı, akademik personeli bulunuyor. DDK'ya göre bu soru havuzunu oluşturma biçimi sorun oluşturuyor. Yayınevleri ÖSYM'nin her yıl sorduğu soruları analiz ediyor. Hocalar da test kitaplarını bu şekilde oluşturuyor. Böylece sorular önceki yıllara göre benzerlik taşıyor. Ayrıca tahmin edilebilecek içerikte format sorular yer alıyor.