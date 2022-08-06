2022-KPSS sınavı mercek altına alındı! DDK, ÖSYM’de soruların saklandığı kozmik odaya girdi

Türkiye, nefesini tuttu Ankara'ya kilitlendi. Geçtiğimiz hafta yapılan 2022- KPSS sınavında Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavındaki soruların yer aldığı belirlendi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu, soruşturma başlattı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevine son verildi. Yerine Bayram Ali Ersoy getirildi. İptal edilen sınavın 17 Eylül'de yeniden yapılmasına karar verilirken soruşturma derinleşti. Yediiklim Yayınevi'nin Kızılay ve Ostim'deki 2 adreste arama gerçekleşti.
SORULAR NASIL HAZIRLANIYOR?
Sınavlar için sorulacak sorunun 10 katı test hazırlanıyor. Yöneticiler, liste üzerinden rastgele seçim yapıyor. Heyette her bir alanın uzmanı, akademik personeli bulunuyor. DDK'ya göre bu soru havuzunu oluşturma biçimi sorun oluşturuyor. Yayınevleri ÖSYM'nin her yıl sorduğu soruları analiz ediyor. Hocalar da test kitaplarını bu şekilde oluşturuyor. Böylece sorular önceki yıllara göre benzerlik taşıyor. Ayrıca tahmin edilebilecek içerikte format sorular yer alıyor.
CEVAP ANAHTARLARI İNCELENİYOR
KPSS sınavıyla ilgili soruşturma detaylı bir şekilde devam etti. DDK'nın Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alarak KPSS'ye giren adayların cevap anahtarlarının incelediği belirtildi.