Yine PKK'ya kalkan oldular! HDP'li Hişyar Özsoy'dan küstah sözler! Türkiye'yi tehdit etti: Ağır fatura ödersiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir sınır ötesi harekat hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." demişti.
Bugün Putin ile Rusya'da gerçekleşecek görüşmede de Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getireceği iddia edilmişti.
HDP YİNE PKK'YA KALKAN OLDU
Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den yine skandal bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, olası sınır ötesi harekat nedeniyle Türkiye'ye tehditler savurdu.
HDP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER: TSK 'SALDIRILARA' DEVAM EDİYOR
Türkiye'nin Irak'ta 'saldırılarda bulunduğunu' ve bunun da yeni olmadığını öne süren Özsoy, "Türkiye'nin üsleri ve askerleri hala orada, bombalama ve saldırılar devam ediyor" dedi.