Yine PKK'ya kalkan oldular! HDP'li Hişyar Özsoy'dan küstah sözler! Türkiye'yi tehdit etti: Ağır fatura ödersiniz

HDP YİNE PKK'YA KALKAN OLDU

Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den yine skandal bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, olası sınır ötesi harekat nedeniyle Türkiye'ye tehditler savurdu.

HDP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER: TSK 'SALDIRILARA' DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Irak'ta 'saldırılarda bulunduğunu' ve bunun da yeni olmadığını öne süren Özsoy, "Türkiye'nin üsleri ve askerleri hala orada, bombalama ve saldırılar devam ediyor" dedi.