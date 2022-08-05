Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.08.2022 20:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2022 20:51
    ABONE OL

    Yine PKK'ya kalkan oldular! HDP'li Hişyar Özsoy'dan küstah sözler! Türkiye'yi tehdit etti: Ağır fatura ödersiniz

    HDP'nin Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunu hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'ya kalkan olan Özsoy, "Erdoğan bu savaşa girerse, çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır" diye konuştu.

    Yine PKK’ya kalkan oldular! Türkiye’yi tehdit etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir sınır ötesi harekat hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

    Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." demişti.

    Bugün Putin ile Rusya'da gerçekleşecek görüşmede de Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getireceği iddia edilmişti.

    HDP YİNE PKK'YA KALKAN OLDU
    Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den yine skandal bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, olası sınır ötesi harekat nedeniyle Türkiye'ye tehditler savurdu.

    HDP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER: TSK 'SALDIRILARA' DEVAM EDİYOR
    Türkiye'nin Irak'ta 'saldırılarda bulunduğunu' ve bunun da yeni olmadığını öne süren Özsoy, "Türkiye'nin üsleri ve askerleri hala orada, bombalama ve saldırılar devam ediyor" dedi.

        "TÜRKİYE ASKERİ HEZİMET YAŞAYABİLİR"
        Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna da değinen Özsoy, "Türkiye bir zaferi düşlerken, çok büyük bir askeri hezimet yaşayabilir." diyerek Esed rejimi ve İran'a vurgu yaptı.

        "TÜRKİYE AĞIR ASKERİ FATURA ÖDER"
        Skandal açıklamalarının devamında, iktidarın asıl amacının 'Kürt düşmanlığı' olduğunu iddia eden HDP'li vekil, "Türkiye, gözünü karartıp, Rojava'ya saldırırsa öyle kolay bir savaş olmayacak. Hem Kürtlerin hazırlıkları var hem de mevcut durumda Suriye'deki statükonun dağılmamasını isteyen çok sayıda güç var. Onlarda savaşa direk ya da dolaylı müdahil olurlar. Bu güç dengesi ve pozisyonda hiç kimsenin istemediği bir savaşa Erdoğan girerse, çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP ve HDP flamalarıyla beraber yürüdüler
        Haberler Güncel Yine PKK'ya kalkan oldular! HDP'li Hişyar Özsoy'dan küstah sözler! Türkiye'yi tehdit etti: Ağır fatura ödersiniz
            SON DAKİKA