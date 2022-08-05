Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Başmüfettişleri Onur Utku Sevim, Yılmaz Genç, Sefa Çınar, Barış İntepe ve Sinan Dursun atandı.
Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Turan Karatepe görevlendirildi.