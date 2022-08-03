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    • 03.08.2022 07:21
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    Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya'da başlıyor

    Turkuvaz Medya'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi bugün Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

    Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi Konya’da başlıyor

    Turkuvaz Medya'nın amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi bugün Konya'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla gerçekleştirilecek. SABAH ve Daily SABAH Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşmasından sonra Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da konuşma yapacağı zirvede, ihracat tüm yönleriyle masaya yatırılacak.



    Bakan Muş'un katıldığı özel oturumda, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayacak. "İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı Zirve'nin ilk panelinde, T.C Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Buluş, Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayacak. İkinci panelde ise "Konya'nın İhracat Profili ve Potansiyeli" tartışılacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Torku CEO'su Hüseyin Akın ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet H. Şanal Konya'nın ihracat potansiyeli hakkında bilgiler paylaşacak. "İhracatın Finansmanı ve Sürdürülebilir İhracat" panelinin moderatörlüğünü ise SABAH Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem yapacak.

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