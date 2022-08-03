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    Tahıl koridorunu anlaşmasıyla yola çıkan geminin gideceği rotlar tek tek açıklandı

    Türkiye, tahıl koridorunu hayata geçirmeyi başardı. İlk gemi, pazartesi günü yola çıktı. Trafiğin nasıl yönetileceği ise tek tek açıklandı:Gemiler önce Kilyos ve Karasu’da ardından Çanakkale’de denetlenecek. Şüpheli durumlarda limana çekilecek.

    Zübeyde Yalçın
    Güvenli liman

    Rusya-Ukrayna savaşı, gıda krizini gündeme getirdi. Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından 24 Şubat'tan bu yana bir ilk gerçekleşti. Pazartesi günü Odessa Limanı'ndan ilk tahıl gemisi hareket etti. Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan Razoni isimli gemi kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a gideceği belirtildi. Tahıl koridorunun nasıl işleyeceği, gemi trafiğinin nasıl yönetileceği ve denetime ilişkin detaylar da belirlendi.



    ANLIK TAKİP: Gemiler, İstanbul'daki Ukrayna, Rusya, BM ve Türk yetkililerin görev yaptığı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden takip edilecek. Bu konuda İHA'lardan da yararlanılacak.
    SİNYALİNİ KAPATANA GİRİŞ YOK: Gemiler radar sinyal sistemini kapatamayacak. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak.
    İLK KONTROL KİLYOS'TA: Gemiler, Karadeniz'deki limanlardan hareket ettikten sonra Türkiye'de Kilyos veya Karasu açıklarında demirleyecek. Boğaz trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde de bir süre burada bekletilecekler.



    ROZANİ İSTANBUL'DA
    27 bin ton mısır taşıyan gemi, dün İstanbul açıklarına ulaştı. Demir atan gemi, bugün denetlenecek.



        DENETİM: İki durumda denetim yapılabilecek. Rastgele seçilen gemideki denetim sırasında sorunlu bir duruma rastlanırsa gemi limana çekilecek

        MARMARA'DA DENETİM NOKTASI AMBARLI: Bir denetim de Çanakkale Boğazı'ndan buğday yüklemek için giriş yapan gemiler için Ambarlı Limanı açıklarında gerçekleştirilecek.



        İŞTE İLK 18 GEMİ
        Türkiye'nin çabalarıyla hayata geçirilen tahıl koridoru sayesinde 20 milyon ton tahıl dünyaya dağıtılacak. Koridoru kullanıp dünyaya mısır ve buğday taşıyacak ilk 18 geminin gideceği ülkeler ise şunlar olacak: 4 Çin, 2 Türkiye, 2 İtalya, 2 İran, 2 Güney Kore, 2 İspanya, 1 Lübnan, 1 Cezayir, 1 Hollanda, 1 Mısır.

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        Haberler Güncel Tahıl koridorunu anlaşmasıyla yola çıkan geminin gideceği rotlar tek tek açıklandı
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