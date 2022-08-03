Tahıl koridorunu anlaşmasıyla yola çıkan geminin gideceği rotlar tek tek açıklandı





ANLIK TAKİP: Gemiler, İstanbul'daki Ukrayna, Rusya, BM ve Türk yetkililerin görev yaptığı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden takip edilecek. Bu konuda İHA'lardan da yararlanılacak.

SİNYALİNİ KAPATANA GİRİŞ YOK: Gemiler radar sinyal sistemini kapatamayacak. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak.

İLK KONTROL KİLYOS'TA: Gemiler, Karadeniz'deki limanlardan hareket ettikten sonra Türkiye'de Kilyos veya Karasu açıklarında demirleyecek. Boğaz trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde de bir süre burada bekletilecekler.