Tahıl koridorunu anlaşmasıyla yola çıkan geminin gideceği rotlar tek tek açıklandı

Rusya-Ukrayna savaşı, gıda krizini gündeme getirdi. Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın ardından 24 Şubat'tan bu yana bir ilk gerçekleşti. Pazartesi günü Odessa Limanı'ndan ilk tahıl gemisi hareket etti. Sierra Leon bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan Razoni isimli gemi kuru yük gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a gideceği belirtildi. Tahıl koridorunun nasıl işleyeceği, gemi trafiğinin nasıl yönetileceği ve denetime ilişkin detaylar da belirlendi.
ANLIK TAKİP: Gemiler, İstanbul'daki Ukrayna, Rusya, BM ve Türk yetkililerin görev yaptığı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden takip edilecek. Bu konuda İHA'lardan da yararlanılacak.
SİNYALİNİ KAPATANA GİRİŞ YOK: Gemiler radar sinyal sistemini kapatamayacak. Sinyalini kapatan, liman uğrak noktaları konusunda bilgi vermeyen gemiler Türk karasularına alınmayacak.
İLK KONTROL KİLYOS'TA: Gemiler, Karadeniz'deki limanlardan hareket ettikten sonra Türkiye'de Kilyos veya Karasu açıklarında demirleyecek. Boğaz trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde de bir süre burada bekletilecekler.