Siverek’te silahlı kavga: 1 ölü

Olay gece geç saatlerde ilçenin Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce husumetli olan 2 grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı, tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.