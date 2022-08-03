PMT 12.7 mm makineli tüfek seri üretime geçti





DAHA DAYANIKLI VE YÜKSEK ÖMRE SAHİP

Gerçekleştirilen atış ve kalifikasyon testleri sonucunda; Türkiye'de daha önce kullanılmamış malzeme ve üretim yöntemleri kullanılarak namlu üretimi gerçekleştirildi, üretilen namlunun yabancı menşeli muadillerinden daha yüksek bir ömre sahip olduğu tespit edildi, daha dayanıklı ve güvenilir olduğu mukavemet atışları ile doğrulandı. Kalifikasyon sürecinin ardından seri üretime geçildi. Artık kara, hava ve deniz platformlarımızda kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen 12.7x99 mm makineli tüfek yerli ve milli imkanlarla üretilecek ve güvenlik güçlerine teslim edilecek.