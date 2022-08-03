Konya’da dev organizasyon! Binlerce sporcu buraya gelecek

Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na sayılı günler kala Türkiye'nin tek olimpik veledromu olan Konya Olimpik Veledromu'nda incelemede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye olarak, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız. Tesislerimizle, insan kaynağımızla ve tüm kapasitemizle hazırız" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında, Türkiye'nin tek olimpik veledromunda incelemede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, standartlarıyla ve kalitesiyle, dünyaya meydan okuyan nitelikte bir veledromda buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Konya'nın 5. İslami Dayanışma Oyunları'na en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Son 20 yılda gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak, sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek, Konya'mızda da bunun en güzel örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek, işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum" şeklinde konuştu.
Bakan Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın en yüksek katılımlı ve en mükemmelini Konya'da gerçekleştireceklerini belirtti.