Gözler Erdoğan-Putin zirvesinde! Masada 5 kritik başlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelecek. Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, terörle mücadele, Suriye'deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının yanı sıra savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali konuları masada olacak.
Kritik küresel mevzularında ele alınacağı toplantılarda Afganistan ve Libya'daki güncel duruma ilişkin fikir teatisi yapılacak. Kremlin'den yapılan açıklamada da iki liderin Soçi buluşmasında tahıl koridorundaki olumlu sürecin daha da geliştirilerek sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin ele alınacağı duyuruldu.
SEVKİYAT GÜNDE 3 GEMİYLE SÜRECEK
Türkiye öncülüğünde açılan tahıl koridoru kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan 'Razoni' adlı gemi dün akşam İstanbul'a vardı. 27 bin ton mısır yüklü gemi, bu sabahki denetim sonrası Lübnan'a hareket edecek. Ukrayna'dan yapılan açıklamada, sevkiyatın ilk etapta her gün 3 gemi kısıtlamasıyla süreceği bildirildi.