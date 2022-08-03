Başkan Erdoğan cuma günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Türkiye, yaptığı siyasi hamlelerle bölgede küresel güç haline geldi. Başkan Erdoğan, dünyayı titreten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. AB ülkelerinin yapamadığını başarıp, tarafları bir araya getirdi. 19 Temmuz'da da İran'da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından tahıl zirvesi gerçekleşti. Dünya şimdi de Başkan Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı ziyarete kilitlendi. 15 gün aranın ardından bir araya gelecek olan Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının görüşüleceği belirtildi.