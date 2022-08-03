Başkan Erdoğan cuma günü Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Türkiye, yaptığı siyasi hamlelerle bölgede küresel güç haline geldi. Başkan Erdoğan, dünyayı titreten Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi. AB ülkelerinin yapamadığını başarıp, tarafları bir araya getirdi. 19 Temmuz'da da İran'da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya lideri Putin'le bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından tahıl zirvesi gerçekleşti. Dünya şimdi de Başkan Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Soçi'ye yapacağı ziyarete kilitlendi. 15 gün aranın ardından bir araya gelecek olan Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştireceği olası operasyon, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Türkiye'nin çabasıyla oluşturulan tahıl koridoru konularının görüşüleceği belirtildi.
GÜNDEM SAVUNMA VE ENERJİ OLACAK
İki lider, ayrıca savunma sanayiinde yapılacak işbirliklerini görüşecek. Akkuyu Nükleer Santrali projesi ve yeni dönemde enerji alanındaki konularda fikir alışverişi yapılacak.
ERDOĞAN'DAN KPSS TALİMATI
Başkan Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Erdoğan, "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de görevinden alındı.