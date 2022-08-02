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    • 02.08.2022 19:53
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    • 02.08.2022 19:53
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    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de 'Libya' görüşmesi: Akile Salih ve Abdullah el-Lafi'yi kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

    Başkan Erdoğan Külliye’de önemli kabul! Libya...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir kabul gerçekleştirdi.

    Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi kabul etti.



    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA
    Külliye'deki görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayımlandı.

    Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

    İşte o paylaşım;

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