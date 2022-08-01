28 Şubat'ın darbeci generali Çevik Bir'e tahliye

Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, "Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim" dedi.

Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, "Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz" diye konuştu.