28 Şubat'ın darbeci generali Çevik Bir'e tahliye

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.
CEZASI 1 YIL SÜRETLE GERİ BIRAKILDI
Alınan bilgiye göre, avukatları 83 yaşındaki Bir'in sağlık sorunları nedeniyle cezasının infazının geri bırakılması talebiyle savcılığa başvurdu.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığının, müebbet hapis cezası alan Bir'in "hayatını yalnız idame ettiremeyeceği" raporunun ardından İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan da "hükümlünün cezasının sağlık nedeni ile geri bırakılmasının toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı kanaatine varıldığı" yönünde görüş bildirildi.
Bir'in cezasının infazının 1 yıl süreyle geri bırakılmasına ve tahliyesine karar verildi.
GÜZEL ŞEYLERİN PEŞİNDE OLUN
Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi.
Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, "Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim" dedi.
Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, "Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz" diye konuştu.