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    • 31.07.2022 10:11
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    • 31.07.2022 10:11
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı bakanlarla görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içerisinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

    Bakan Akar Ukraynalı bakanlarla görüştü

    Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü. Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusunda İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen faaliyetler konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bakanlar tarafından teknik çalışmaların tamamlandığı, idari hazırlık sonrasında sevkiyata en kısa süre içerisinde başlanmasının planlandığı belirtilirken, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki personelin uyumlu ve iş birliği içerisinde çalışmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukraynalı bakanlarla görüştü
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