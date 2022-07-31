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    • 01.08.2022 08:47
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    Başkan Erdoğan millete seslenecek: Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borçları için 3 formül var

    Son dakika haberi! Türkiye’nin gözü iki haftada bir yapılan kritik Kabine toplantısında. Özellikle dar gelirliler için yapılan çalışma Kabine’nin ana gündem konusu olacak. Takibe düşen kart borcu için de 3 formül konuşuluyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

    takvim.com.tr
    Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül var
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Masada dar gelirlere yönelik destek paketi en ön sırada yer alacak.

    Kabine toplantısında ana gündem dar gelirlilere sosyal konut müjdesi var. Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler ele alınacak ve terörle mücadele operasyonları toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak.

    BEŞTEPE'DE TOPLANACAK
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminin yoğun olması bekleniyor. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor.

    KART BORCU İÇİN DÜZENLEME
    Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül ise şöyle: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

        81 İLDE 150 BİN SOSYAL KONUT
        Konut sorununa yönelik projeler de masadaki bir diğer gündem başlığı. 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

        ŞEHİT AİLESİ GAZİLERE KONTENJAN AYRILACAK
        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen projenin vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor. Ayrıca şehit ailesi ve gazilere de kontenjan ayrılacağı öğrenildi. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

        BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETE SESLENECEK
        Toplantının ardından Başkan Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak.

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        Masada takibe düşen kart borcu için 3 formül var
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan millete seslenecek: Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borçları için 3 formül var
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