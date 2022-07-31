Başkan Erdoğan millete seslenecek: Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borçları için 3 formül var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Masada dar gelirlere yönelik destek paketi en ön sırada yer alacak.
Kabine toplantısında ana gündem dar gelirlilere sosyal konut müjdesi var. Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler ele alınacak ve terörle mücadele operasyonları toplantının öncelikli gündem maddeleri olacak.
BEŞTEPE'DE TOPLANACAK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminin yoğun olması bekleniyor. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor.