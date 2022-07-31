Başkan Erdoğan millete seslenecek: Gözler kritik Kabine’de! Masada takibe düşen kart borçları için 3 formül var

81 İLDE 150 BİN SOSYAL KONUT

Konut sorununa yönelik projeler de masadaki bir diğer gündem başlığı. 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.