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    • 30.07.2022 23:08
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    İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası Türkiye bölgeye insanı yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderdi

    İran'da meydana gelen sel felaketinin ardından Türkiye yardım elini uzattı. AFAD sosyal medya hesabından, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir." paylaşmında bulundu.

    Türkiye’den İran’a yardım eli

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası, bölgeye insani yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderildi.



    AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İran'da meydana gelen sel afetinin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye çadır, battaniye gibi insani yardım malzemelerinin yanı sıra teknik araç ve ekipman gönderilmiştir. Dost ve kardeş İran halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.



    Paylaşımda, yardımların uçağa yüklenilmesi sırasında çekilmiş fotoğraflara da yer verildi.



        NELER YAŞANMIŞTI
        İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu ağır olmuştu. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, "Ülkede 21 eyaleti vuran selden Tahran, Lorestan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri en çok etkilenen yerler oldu. Son verilere göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 28 kişi ise hala kayıp" ifadelerini kullandı.



        Şu ana kadar ekiplerin 2 bin 500 kişiyi kurtardığını söyleyen Velipur, "Arama kurtarma ekiplerimiz kayıp kişileri bulmak için tam teyakkuzda. Ayrıca risk altındaki bölgelerde de kurtarma helikopterleri hazır durumda" dedi.



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        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Dost ve kardeş İran halkına ve İran hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Dün, İran'da başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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