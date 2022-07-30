İran'da meydana gelen sel felaketi sonrası Türkiye bölgeye insanı yardım malzemeleri ile teknik araç ve ekipman gönderdi





NELER YAŞANMIŞTI

İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu ağır olmuştu. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, "Ülkede 21 eyaleti vuran selden Tahran, Lorestan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri en çok etkilenen yerler oldu. Son verilere göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 28 kişi ise hala kayıp" ifadelerini kullandı.