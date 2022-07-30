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    Başkan Erdoğan aile dostu Hakan Füzun’ün cenaze törenine katıldı!

    Başkan Erdoğan, dün aile dostu Hakan Füzun’ün cenaze törenine katıldı. Sözleri herkesi duygulandırdı: Uzun bir kardeşliğimiz aramızda özel bir hukukumuz vardı. Sen de bize hakkını helal et.

    Sen de hakkını helal et

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Manisa'daydı. Yakın dostu Hakan Füzun'un cenaze törenine katıldı. Cenazede, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini okuyan Erdoğan, şu mesajları paylaştı: Hakan ile uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz güçlenerek devam etti. Hakan kardeşimizin niyetlerine şahidiz. Bugüne kadar hayır hasenatlarıyla, özellikle vakfi gayretleriyle Hakan kardeşimiz, hep bu sürecin takipçisi oldu. Bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim inşallah sevgili habibine bizleri komşu eylesin. Bu cami vakfiyesinde aynı kararlılıkla, Hakan kardeşimizin görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır.



    Hakan Füzun (56), 21 Temmuz'da kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından anjiyo yapılmasına karar verildi. 28 Temmuz'da hayatını kaybetti. Akhisar Su Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başkan Erdoğan, Hakan Füzun'un tabutuna omuz verdi. Oldukça üzgün olduğu gözlendi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan aile dostu Hakan Füzun’ün cenaze törenine katıldı!
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