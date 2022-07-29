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    • 30.07.2022 01:50
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    • 30.07.2022 01:50
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    Türkiye'den İran'a taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, İran'da dün başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

    Türkiye’den İran’a taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İran'da dün yaşanan sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş İran halkına ve İran Hükümeti'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    ÇOK SAYIDA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Dün, İran'da başkent Tahran'ın çevre köylerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybetmişti.

    Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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