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    • 30.07.2022 20:12
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    Ankapark'ı çürümeye terk ettiler! Ankapark’ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu! İşte o sözleşme

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Avrupa'nın en büyük tema parkı" olma özelliğini taşıyan Ankapark’ı çürümeye terk etmesi kamuoyunda eleştirilmeye devam ediyor. Ankapark’ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumlu olduğuna ilişkin sözleşme ortaya çıktı.

    Ankapark’ı çürümeye terk ettiler!

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Ankapark'ın işletilmesine yönelik işletmeci firmayla 8 Ekim 2018 tarihinde yaptığı sözleşmede dikkat çekici ifade yer alıyor.

    DENETİM ABB'DE

    Sabah'ın haberine göre sözleşmede Ankapark'ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğuna ifade ediliyor.

    Sözleşmede; "İşin Denetimi ve Sorumluluğu'na İlişkin Şartlar" şöyle yer alıyor:

    Madde 12- 1: "İdarece belirlenen denetim heyetinin aslı görevi; işletmeye verilen yapı ve tesisler ile bunların üzerinde bulunduğu alanın şartname, sözleşmeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının yanı sıra idarenin gelir kaynaklarına ilişkin muhtelif sayısal ve mali verilen taahhüdün devamı süresince denetlenmesidir."

        Madde 12- 2: "Denetimler, idarenin belirleyeceği personellerden oluşturulan en az 3 en fazla 5 kişilik denetim heyeti tarafından yapılır. İdare uygun gördüğü zamanlarda denetim heyetini değiştirir ve yazılı olarak işletmeciye bildirir."

        Madde 12- 3: "İş bu sözleşmede veya şartnamede idare tarafından yapılacak tüm denetim kontrol işlerinde bu denetim heyeti yetkilidir. Denetimler sonucunda işletmenin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunamaz ancak yapmış olduğu kontrolleri amirlerine raporlar."

        PERSONEL PARKA HİÇ GİREMEDİ" İDDİASI

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulunmuş ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli parka hiç giremedi" iddiasında bulunmuştu.
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        Haberler Güncel Ankapark'ı çürümeye terk ettiler! Ankapark’ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu! İşte o sözleşme
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