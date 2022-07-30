Ankapark'ı çürümeye terk ettiler! Ankapark’ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu! İşte o sözleşme

Madde 12- 3: "İş bu sözleşmede veya şartnamede idare tarafından yapılacak tüm denetim kontrol işlerinde bu denetim heyeti yetkilidir. Denetimler sonucunda işletmenin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunamaz ancak yapmış olduğu kontrolleri amirlerine raporlar."

PERSONEL PARKA HİÇ GİREMEDİ" İDDİASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulunmuş ve "Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli parka hiç giremedi" iddiasında bulunmuştu.