Ankapark'ı çürümeye terk ettiler! Ankapark’ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumlu! İşte o sözleşme

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Ankapark'ın işletilmesine yönelik işletmeci firmayla 8 Ekim 2018 tarihinde yaptığı sözleşmede dikkat çekici ifade yer alıyor.
DENETİM ABB'DE
Sabah'ın haberine göre sözleşmede Ankapark'ın denetiminden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumlu olduğuna ifade ediliyor.
Sözleşmede; "İşin Denetimi ve Sorumluluğu'na İlişkin Şartlar" şöyle yer alıyor:
Madde 12- 1: "İdarece belirlenen denetim heyetinin aslı görevi; işletmeye verilen yapı ve tesisler ile bunların üzerinde bulunduğu alanın şartname, sözleşmeye uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının yanı sıra idarenin gelir kaynaklarına ilişkin muhtelif sayısal ve mali verilen taahhüdün devamı süresince denetlenmesidir."