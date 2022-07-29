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    • 29.07.2022 22:10
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    Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi kurtarıldı

    İstanbul Boğazı'nda bu akşam ikinci gemi arızası yaşandı. Ukrayna'ya doğru seyir halindeki boş tanker İstanbul Boğaz'ında makine arızası verdi. Gemi, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

    Son dakika: İstanbul Boğazı’nda gemi arızası! Gemi kurtarıldı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.

    Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilerek kurtarılan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi kurtarıldı
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