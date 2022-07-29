Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen şovu! "İktidarı destekleyenlere ben öğretmem" demişti, şimdi "sorunları çözelim" dedi

Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum… Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."

HEDEF ALMIŞTI

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ÇARK KEMAL

Partisinin grup toplantısında konuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir skandala imza atmıştı.