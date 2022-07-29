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    • Güncel
    • 29.07.2022 20:10
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    • 29.07.2022 20:19
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    Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen şovu! "İktidarı destekleyenlere ben öğretmem" demişti, şimdi "sorunları çözelim" dedi

    Sosyal medyadan bürokratları, memurları ve öğretmenleri daha önce hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi ise algı çalışması üzerinde. "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" diyen Kılıçdaroğlu çark ederek, "İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum… Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim" dedi.

    Kılıçdaroğlu’ndan öğretmen şovu!

    Son günlerde iktidarın attığı adımları sahiplenerek siyaset devşiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de öğretmenler üzerinden bir şova girişti.

    Kılıçdaroğlu, öğretmen adaylarının gireceği 'başöğretmenlik sınavı'na yönelik paylaşımında, "Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizin sınava tabi tutulması onur kırıcı bir davranıştır. Gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    "Öğretmenlik kutsal meslek, öğretmenler de değerlimiz. Ömrünün yarısını evlatlarımızı yetiştirmeye adamış öğretmenlerimizi bile kariyer sınavına tabi tutmak istiyorlar. Bu onur kırıcı bir davranış. İktidarı öğretmen ve öğretme üzerinden eleştirmek istemiyorum… Çağırımdır, gelin birlikte bu işi daha makul bir şekilde çözelim. En değerlilerimizi kariyer sınavları ile rencide etmeyelim. Uzman ve başöğretmen ilan etmenin yolu çoktur."

    HEDEF ALMIŞTI

    Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, iktidara oy veren öğretmenleri ağır sözlerle hedef alan Kılıçdaroğlu "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

    ÇARK KEMAL

    Partisinin grup toplantısında konuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine büyük bir skandala imza atmıştı.

    Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

        "HALA İKTİDARIN PEŞİNDE GİDEN ÖĞRETMEN VARSA..."
        Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullanmıştı.

        KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI
        Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamalarına tepki yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        İşte tepkilerden bazıları:
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        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan öğretmen şovu! "İktidarı destekleyenlere ben öğretmem" demişti, şimdi "sorunları çözelim" dedi
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