Son dakika: Sarallar operasyonunda yeni detay! Tutuklanan Erdal Acar, dostunun mirasını çeteye aktarmış!

Milliyet'te yer alan habere göre, Mahkeme ve Emniyet kayıtlarına da giren bilgilere göre; cenazenin ardından Oktay Üzüm'ün yasal tek mirasçısı olan 10 yaşındaki oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ile eski eşi Ayşegül Kaya ile iş ortağı ve yeğeni Serdar Üzüm'le toplantı yapan Acar, "Artık benim korumamdasınız kimse size dokunamaz. Yalnız Oktay'la yaptığımız özel işler ve aramızdaki ticari ilişkiler nedeniyle Acarkent'teki villanın devrini bana vereceksiniz, ben de buna karşılık size Acar Blue sitesinden 7 daire, Çengelköy'den bir dubleks daire ile 3 tane de normal daire vereceğim" diyerek anlaştı. Aile, Acarkent'teki villayı Acar'ın adamı Uğur Topal'a devretti. Ama Acar, aileye yüklü miktarda veraset ve KDV vergisi çıkarınca aralarında anlaşmazlık başladı.