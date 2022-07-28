Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında HDP il eş başkanı da var!

Mersin'de PKK/KCK, PYD-YPG ve MKP terör örgütlerine yönelik "Temizleme" adıyla operasyon başlatıldı. Aralarında HDP Mersin İl Başkanı Bedriye Kuş ile HDP Akdeniz Belediyesi Meclis üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı.