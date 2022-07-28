İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NarkoKİM ekiplerince Güney Amerika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen sonrasında da İzmir'e gideceği tespit edilen yabancı uyruklu şahıs riskli olarak değerlendirildi.

Yapılan üst ve eşya aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamasına rağmen şüpheli hareketler sergilemesi nedeniyle şahsın yeniden üstü arandı ve karın bölgesinde sertlik olduğu fark edildi. İç beden muayenesine yönlendirilen şahsın 85 kapsül yuttuğu tespit edildi. Analiz edilen kapsüllerde kokain olduğu belirlendi. Şahıs muayenesi tamamlanarak savcılığa sevk edildi.

Bir başka operasyonda da Orta Doğu'dan Afrika'ya transit olarak gidecek uçağa ilişkin yapılan risk analizinde bazı kargolar şüpheli olarak görüldü. X-ray taramasından geçirilen ve NarkoKİM personelince detaylı olarak aranan şüpheli kargoların birinde paketlenmiş halde 96 kilogram khat cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

GELİNLİK ASTARINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU BULUNDU

Bir diğer operasyonda, yurt dışından gelen ya da transit olarak gidecek olan kargo gönderilerinin rutin kontrolü sırasında şüpheli olarak görülen pakette yapılan arama sonucunda gelinlik astarına zulalanmış 14 bin 500 amfetamine el konuldu.

Yürütülen diğer operasyonlarda ise Afrika ülkelerinden gelen uçuşlarda tespit edilen 3 şüpheli şahıs Gümrük Muhafaza personelince takip edildi. Şahısların valizlerinde yapılan aramada toplam 10,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında şahısları havalimanı dışında bekleyen kişilere de ulaşıldı ve toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmalar devam ediyor.