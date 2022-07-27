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    • 27.07.2022 15:51
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    • 27.07.2022 16:31
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    Metrobüsler arka arkaya arızalandı! Önce dumanlar yükseldi ardından yolda kaldı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları araçtan tahliye edildi. Bir süre sonra aynı duraktaki başka bir metrobüs de arızalandı. Durağın önünde bekletilen metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

    AJANSLAR
    Metrobüsler bildiğiniz gibi! Önce duman sonra...

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları araçtan tahliye edildi.

    Söğütlüçeşme yönünde giden metrobüs, Altunizade durağına yaklaşırken henüz bilinmeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.

    Durumun fark edilmesi üzerine aracı durağa yanaştıran sürücü yolcuları tahliye etti.

        Arızalanan metrobüs, dumanların azalmasından sonra yolcu almadan duraktan ayrıldı.

        Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, yolcuların duman çıkan metrobüsten hızla uzaklaşması yer aldı.

        Bir süre sonra aynı duraktaki başka bir metrobüs de arızalandı. Durağın önünde bekletilen metrobüs, çekiciyle kaldırıldı.

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        Haberler Güncel Metrobüsler arka arkaya arızalandı! Önce dumanlar yükseldi ardından yolda kaldı
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