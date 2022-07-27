Kameraya yakalandı! İstanbul'da bir kadın ölü doğan bebeğini çöpe attı

İstanbul'da ölü doğan bebeğini poşetle çöpe atan bir kadın gözaltına alındı.

Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Çoban Çeşme Mahallesi'nde V.S.K. isimli kadının ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığı, ölü doğan bebeğini bir gün önce gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynırına bıraktığı belirlendi.

İTİRAF ETTİ

V.S.K. olayı itiraf etti ve gebelik sürecini ve doğumu ailesinden gizlediğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre, V.S.K.'nın "Rızam olmadan birlikte olduk ve hamile kaldım" iddiasında bulunduğu O.U. da "Cinsel Saldırı" suçundan dolayı gözaltına alındı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen V.S.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Atık Merkezi'nde bebeğin bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.