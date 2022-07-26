Türkiye, attığı kritik adımlarla bölgesel güç haline geldi. Terör örgütlerine savaş açtı, her fırsatta Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekledi. Sınır ötesine yaptığı operasyonlarla PKK/YPG'yi yerle bir etti. Terörden temizlediği bölgelerde okul ve hastane gibi alt yapıyı sağladı, Suriyeli sivillerin ülkelerine dönüşüne öncülük etti. Türk bayrağı, dalgalandığı her yerde huzur ve güven verdi. İşte Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü bu üstün siyaset, İngilizler'in de ilgisini çekti. Financial Times gazetesi, 'Suriye: Türkiye'nin büyük planı ne?' başlıklı haberde, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğini ve olası yeni harekatını değerlendirdi. "Osmanlı'dan bu yana bir Arap devletindeki en büyük Türk varlığı" denildi. Şöyle devam edildi: Üç bölgede eğitim veren okulda Suriyeli çocuklar ikinci dil olarak Türkçe öğreniyor. Hastalar, Türk yapımı hastanelerde tedavi ediliyor ve ışıklar Türk yapımı elektrikle yanıyor. Türk Lirası hakim para birimi. PTT, Suriyeli işçilere maaş transfer etmek ve yerel meclislerin banka hesaplarını barındırmak için kullanılıyor.
Mehmetçik, terörden arındırılan bölgelerde yaraları sardı. Çocukları hediyelerle mutlu etti, hepsinin sevgisini kazandı.
PENÇE'DEN ACI HABER
Irak'ın kuzeyinden devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda teröristler alçak bir saldırı düzenledi. Açılan ateş sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile korucular Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir ve Veysi Sebik şehit oldu.
- Güncel
- 26.07.2022 Gazete
İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'nin Suriye faaliyetlerini inceledi! Osmanlı'dan bu yana en büyük ayak izi
İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetlerini inceledi. Haberde şöyle dedi: Türkiye’nin varlığı Osmanlı’dan bu yana en büyük ayak izi. Çocuklar Türkçe öğreniyor. Her yerde Türk Lirası kullanılıyor...
Türkiye, attığı kritik adımlarla bölgesel güç haline geldi. Terör örgütlerine savaş açtı, her fırsatta Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekledi. Sınır ötesine yaptığı operasyonlarla PKK/YPG'yi yerle bir etti. Terörden temizlediği bölgelerde okul ve hastane gibi alt yapıyı sağladı, Suriyeli sivillerin ülkelerine dönüşüne öncülük etti. Türk bayrağı, dalgalandığı her yerde huzur ve güven verdi. İşte Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü bu üstün siyaset, İngilizler'in de ilgisini çekti. Financial Times gazetesi, 'Suriye: Türkiye'nin büyük planı ne?' başlıklı haberde, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğini ve olası yeni harekatını değerlendirdi. "Osmanlı'dan bu yana bir Arap devletindeki en büyük Türk varlığı" denildi. Şöyle devam edildi: Üç bölgede eğitim veren okulda Suriyeli çocuklar ikinci dil olarak Türkçe öğreniyor. Hastalar, Türk yapımı hastanelerde tedavi ediliyor ve ışıklar Türk yapımı elektrikle yanıyor. Türk Lirası hakim para birimi. PTT, Suriyeli işçilere maaş transfer etmek ve yerel meclislerin banka hesaplarını barındırmak için kullanılıyor.