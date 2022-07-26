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    • 26.07.2022 08:56
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    • 26.07.2022 09:11
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    Avrupa'da parlamenter sistem can çekişiyor: Koalisyon hükümetleri bir bir dağıldı

    Türkiye’de; 16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve koalisyon hükümetleri son buldu. Avrupa’da ise parlamenter sistemde sıkıntılar yaşanıyor. İtalya, İsrail, Hollanda, İsveç ve İspanya’da; koalisyon hükümetleri dağılıyor ve başbakanlar istifa ediyor.

    Avrupa’da parlamenter sistem can çekişiyor

    Türkiye'de; 16 Nisan 2017'de gerçekleşen Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi ve koalisyon hükümetleri son buldu.
    Avrupa'da ise parlamenter sistemde sıkıntılar yaşanıyor. İtalya, İsrail, Hollanda, İsveç ve İspanya'da, koalisyon hükümetleri dağılıyor ve başbakanlar istifa ediyor.

    "KARAR ALMA YETERSİZLİKLERİNİ DOĞUYOR"
    SABAH'a konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, son dönem dünyanın yaşadıklarının parlamenter sistemin zafiyetlerini iyice açığa çıkardığını söyledi.

    Uçum; "Koalisyon hükümetlerinde parçalı yürütme farklı siyasi ajandalar yüzünden çatışma üretir. Karar almada gecikme bir yana karar alma yetersizlikleri doğuyor. Tüm bunların hükümet krizleri doğurması da kaçınılmaz oluyor" dedi.

    "İTALYA ÇOK ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER DENİYOR"
    Mehmet Uçum şunları söyledi:
    Parlamenter sisteme sahip ülkelerin yaşadıkları hükümet krizleri süreci kaçınılmaz olarak yapısal bir tartışmaya götürüyor. Zaten İtalya yıllardan beri parlamenter sistemin zaaflarını gidermek için çok çeşitli yöntemler deniyor. Fransa'da başbakanlık kurumunun gereksizliği artık çok daha kabul gören bir teze dönüşüyor.

    "İNGİLTERE VE ALMANYA'DA OLAĞAN GÜNDEM"
    Parlamenter sistemin örnek ülkeleri olarak gösterilen İngiltere ve Almanya'da uzun süre hükümet edememe veya uyumlu hükümet edememe sorunları olağan gündemlere dönüşüyor. Tüm bunlar parlamenter sistem bu yüzyılın dinamiklerine ve ihtiyaçlarına uygun olmadığını ortaya koyuyor.

        "TÜRKİYE OYUN KURUCU ÜLKE HALİNE GELDİ"
        Türkiye 16 Nisan 2017 referandumu ve 24 Haziran 2018 seçimiyle Başkanlık sistemine geçerek çok önemli bir reform yaptı.

        Başkanlık reformu ülke liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakikaten büyük liderliğiyle birleşince Türkiye son dört yılda yaşadığı birçok soruna rağmen çok başarılı süreçler yönetiyor, dünya çapında oyun kurucu ülke haline geliyor.

        "SEÇMEN KİMİN HÜKÜMET OLACAĞINI BİLEMİYOR"
        Başlıca iki sebepten söz edilebilir. Birincisi sistemden kaynaklı yapısal sorunlar. İkincisi içinde bulunduğumuz dönemin özelliklerinin sistem zafiyetlerini daha belirgin hale getirmesi.

        Parlamenter sistemin yapısal sorunlarının başında seçmen iradesinin hükümet kurmaya doğrudan etki etmemesi geliyor.

        Parlamenter sistemde seçmen oy kullandığı gün kimin hükümet olacağını bilemiyor. Çok güçlü adaylar olsa bile parlemento aritmetiği belli olmadan hükümete ilişkin bir kanaat oluşmuyor.

        Seçimlerden sonra da eğer tek başına hükümet olacak çoğunluğu sağlamış bir parti çıkmazsa o zaman koalisyon görüşmeleri adeta bir maraton gibi başlıyor. En olağan koşullarda bile koalisyon müzakereleri halkın tercihinden bağımsızlaşıp siyasi partilerin kendi ajandalarının pazarlığına dönüşüyor.

        Böyle olunca da sorun çözme kapasitesi düşük hükümetler çıkıyor. Bu da hükümetlerle ilgili ya kuruluşta ya devamlıkta krize neden oluyor.

        "BAKANLIKLAR ARASI ÇEKİŞME BİTMEZ"
        İkinci yapısal sorun parlamenter sistemin yürütme gücünün parçalı olması. Bu parçalı olma hali tek parti hükümetlerinde de vardır. Her bakanlık ayrı bir güçtür. Bakanlıklar arası çekişme bitmez. Karar alma süreçleri uzar.

        Koalisyon hükümetlerinde ise daha vahim bir durum olarak parçalı yürütme farklı siyasi ajandalar yüzünden çatışma üretir. Karar almada gecikme bir yana karar alma yetersizlikleri doğuyor. Tüm bunların hükümet krizleri doğurması da kaçınılmaz oluyor.

        İTALYA'DA ERKEN SEÇİME GİDİLİYOR
        İtalya'da Başbakan Mario Draghi, 21 Temmuz 2021'de görevinden istifa etti. Başbakan Draghi, liderlik ettiği koalisyondaki 3 partinin hükümetine parlamentoda destek vermemesi sonrasında istifasını Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

        İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Mario Draghi'nin istifasıyla sonuçlanan hükümet krizinin ardından parlamentoyu feshederek 70 gün içinde erken genel seçimlerin yapılacağını bildirdi.

        İtalya'da Giuseppe Conte'nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin 2021 Ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizi 67. hükümetin kurulmasıyla sona ermişti. Mario Draghi 12 Şubat 2021 tarihinde hükümeti kurmuştu.

        İSRAİL 5. DEFA SEÇİME GİDİYOR
        İsrail'de 2019'dan bu yana 4 defa seçim yenilendi. Meclis'te oylama krizi yaşandı. İsrail Meclisi, 1 Kasım 2022 tarihini erken seçim tarihi olarak onayladı.

        HOLLANDA'DA 299 GÜN SONRA HÜKÜMET KURULDU
        Hollanda'da 15-17 Mart 2021'de düzenlenen genel seçimden 299 gün sonra hükümet kuruldu.

        Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti 10 Ocak 2022 tarihinde göreve başladı.

            Hollanda'da 15 Mart 2017'de düzenlenen erken genel seçimden 225 gün sonra da hükümet kurulmuştu.

            İSPANYA'DA 246 GÜN SONRA HÜKÜMET KURULDU
            İspanya'da 10 Kasım 2019'de yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulacak sol koalisyon hükümetinin programı açıklandı.

            İspanya'da tarihinde ilk kez sol koalisyon hükümeti kurulması için anlaşma sağlandı ve 30 Aralık 2019 tarihinde anlaşma kamuoyuna duyuruldu. Sol koalisyon 246 gün sonra sağlandı ve tam 6 partinin desteğine ihtiyaç duyuldu. Koalisyon, Katalanya ile bağımsızlık talebi ile masaya oturdu.

            2015-2019 yılları arasında 4 kez sandık başına giden İspanya'da 2019 yılı içinde iki erken genel seçim yapılmıştı. 28 Nisan 2019 ve 10 Kasım 2019'da yapılan erken seçimler ülkedeki siyasi belirsizliği ortadan kaldıramamıştı.

            İSVEÇ'TE HÜKÜMET KİRA DÜZENLEMESİ NEDENİYLE DAĞILDI
            İsveç'te hükümet 21 Haziran 2021'de kira düzenlemesi nedeniyle dağıldı.

            İsveç'te Başbakan Stefan Löfven hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamadı. Oylamada 109 milletvekili hükümete destek verirken, 181 milletvekili hükümete karşı oy kullandı. Güvenoyu alamayan hükümet düştü.

            Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahipleri tarafından istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı sonrasında, parlamentonun gündemine gelmişti.

            Bu sonuçla 1958 yılından bu yana ilk defa İsveç'te gensoru önergesi ile hükümet düştü.

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            Haberler Güncel Avrupa'da parlamenter sistem can çekişiyor: Koalisyon hükümetleri bir bir dağıldı
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