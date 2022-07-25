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    • 25.07.2022 15:49
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    Yunanistan Ege'de suçüstü yakalandı: Göçmenleri ölüme böyle terk ediyorlar

    Yunanistan Ege'de insanlık dışı tutumunda ısrar ediyor. İçinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itildi. Geri itmeyi inkar eden Yunanistan, Deniz Kuvvetleri’ne ait bir Türk İHA’sı, tarafından anbean kaydedildi.

    Yunanistan Ege’de suçüstü yakalandı

    Yunanistan hükümetinin sürekli inkar ettiği geri itme olaylarına bir yenisi daha eklendi.

    İHA İLE TESPİT EDİLDİ
    Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasından yayınlanan görüntülerde, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun-Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.

    BOTLA GÖNDERDİLER
    Yunanistan Sahil Güvenlik BotNnun, bölgeye kendi botlarında getirdikleri düzensiz göçmenleri lastik bota bindirerek Türk karasularına geri itip terk ettiği o anlar Deniz Kuvvetleri İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından kaydedildi.

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    Haberler Güncel Yunanistan Ege'de suçüstü yakalandı: Göçmenleri ölüme böyle terk ediyorlar
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