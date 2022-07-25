Yunanistan Ege'de suçüstü yakalandı: Göçmenleri ölüme böyle terk ediyorlar

Yunanistan hükümetinin sürekli inkar ettiği geri itme olaylarına bir yenisi daha eklendi.

İHA İLE TESPİT EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya sayfasından yayınlanan görüntülerde, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun-Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerine ait İHA ile tespit edildi.