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    Tahıl krizini Türkiye bitirdi

    Başkan Erdoğan’ın tahıl diplomasisi, sonuç verdi. Sevkiyat anlaşması bugün İstanbul’da imzalanacak.

    Tahıl krizini Türkiye bitirdi

    Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında yaptığı arabuluculuk faaliyetleri meyvesini verdi. Rusya ve Ukrayna, tahıl sevkiyatı için Türkiye'nin yoğun diplomatik çalışmaları sonucu anlaşmaya vardı. Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması bugün imza altına alınacak. İmza töreni 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek. Savaş nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 22 milyon ton tahıl Odesa Limanı'ndaki silolarda mahsur kalmıştı.

    MGK'DAN YUNAN'A TEPKI
    Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan MGK'da terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı. "Yunanistan'ın, kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesi kabul edilemez" denildi.

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