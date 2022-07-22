Son dakika: Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD son dakika açıkladı

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Hatay Hassa'da saat 23:38'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi..

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak paylaştı.

DÜN DE BALIKESİR SALLANMIŞTI

Dün ise Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.