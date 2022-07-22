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    • 23.07.2022 00:03
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    Son dakika: Hatay'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD son dakika açıkladı

    Son dakika... Hatay'da deprem mi oldu? AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Hatay Hassa'da saat 23:38'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak paylaştı. İşte son depremler...

    O ilimizde deprem! AFAD duyurdu

    Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Hatay Hassa'da saat 23:38'de 3,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi..

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak paylaştı.

    DÜN DE BALIKESİR SALLANMIŞTI

    Dün ise Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.44'te merkez üssü Balıkesir'in Gönen ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,32 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

    Açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullandı.
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