Son dakika Balıkesir deprem! Gönen 4.6 ile sallandı: Deprem İstanbul ve Çanakkale'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 12.32 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük : 4.6 (Mw)
Yer : Gönen (Balikesir)
Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ
Enlem : 40.1590 N
Boylam : 27.4041 E
Derinlik : 12.32 km
Bazı noktalarda vatandaşlar bulundukları binalardan dışarıya çıktı.
Balıkesir Gönen merkezli deprem Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Başakşehir, Esenyurt gibi Avrupa Yakasında bulunan ilçelerde kısa süreli panik nedeniyle vatandaşlar kendini binalardan dışarı attı.