Son dakika Balıkesir deprem! Gönen 4.6 ile sallandı: Deprem İstanbul ve Çanakkale'de de hissedildi





PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI

Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor.