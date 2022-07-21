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    • 21.07.2022 19:24
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    Son dakika Balıkesir deprem! Gönen 4.6 ile sallandı: Deprem İstanbul ve Çanakkale'de de hissedildi

    Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve AFAD, Kandilli son depremler listesi...

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



    Sarsıntı yerin 12.32 km derinliğinde gerçekleşti.



    İşte depreme dair tüm detaylar;

    Büyüklük : 4.6 (Mw)

    Yer : Gönen (Balikesir)

    Tarih-Saat : 21.07.2022, 18:44:23 TSİ

    Enlem : 40.1590 N

    Boylam : 27.4041 E

    Derinlik : 12.32 km



    Bazı noktalarda vatandaşlar bulundukları binalardan dışarıya çıktı.

    Balıkesir Gönen merkezli deprem Çanakkale ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

    Başakşehir, Esenyurt gibi Avrupa Yakasında bulunan ilçelerde kısa süreli panik nedeniyle vatandaşlar kendini binalardan dışarı attı.



        HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK!
        AFAD'dan deprem sonrası açıklama geldi.

        Söz konusu açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.



        JANDARMA VE AFAD'DAN TARAMA ÇALIŞMALARI
        Balıkesir Valisi Hasan Işıldak, deprem sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Işıldak, "Saat 18.44'de Gönen İlçemize bağlı Tahtalı Mahallemiz merkezli 4.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak şu ana kadar intikal eden bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Jandarma ve Afad birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Gönen İlçemize ve Balıkesir'e geçmiş olsun" ifadelerini kulllandı.


        Depremin meydana geldiği Gönen'den Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.



        PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: YIKICI DEĞİL HATIRLATICI
        Çok büyük bir deprem değil. Yıkım ve hasar verebilecek, binaların sallanmasına neden olduğu için çok rahat hissedilebilecek bir deprem. Ama korkulacak bir deprem değil. Türkiye'de her gün onlarca deprem oluyor. Ancak bu 4'ün üzerindekileri hissedebiliyoruz. Türkiye bir deprem ülkesi ve dayanıksız binalarımızla ilgili gerekli önlemleri hızla almamız gerekiyor.
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        Haberler Güncel Son dakika Balıkesir deprem! Gönen 4.6 ile sallandı: Deprem İstanbul ve Çanakkale'de de hissedildi
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