İBB'nin Başakşehir Millet Bahçesi için yapılan otoparkı otomobil firmasına kiraladığı ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşların araçlarını park etmesi için yapılan Başakşehir Kent Meydanı'ndaki otoparkı ikinci el alım satım yapan otomobil firmasına kiraladığı ortaya çıktı.
AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Başakşehir Kent Meydanı'na otopark yapılmasını planlandı.
PROTOKOLÜ İPTAL ETTİ
Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İBB yönetimi, Emlak Konut GYO A.Ş. ile önceki dönem İBB yönetiminin imzaladığı protokolü iptal ettiği öğrenildi.
İSPARK ZARAR ETTİ
Sabah'ın haberine göre otoparkı aylardır kapalı tutup işletmeyerek kamu iştirak kuruluşu İSPARK'ın zarar etmesine neden olan İBB; Başakşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binasının yanı başındaki otoparkı işletme konusundaki taleplerini de dikkate almadı.
VATANDAŞLAR MAĞDUR
Kuruluş amacı 'İBB'ye ait katlı, açık ve yol üstü otoparkları devralıp, tek elden sistemli bir şekilde yönetip işletmek' olan İSPARK otoparkını kiralayan ikinci el araç alım satımı yapan firma, otoparkı araç teslim noktası olarak kullanıyor.
Gerek Millet Bahçesi'ne gerekse bölgeye gelen vatandaşlar, araçlarını park edemediği gibi firmanın araç taşıyan tırları nedeniyle de trafiğin tıkanmasından şikayetçi.
Vatandaşların tepkileri şu şekilde:
Ferhat Başer: Burada otopark sorunu var. Bir otopark var ancak özel bir şirket işletiyor. Normalde burasını İSPARK'ın işletmesi lazım. Özellikle hafta sonları millet bahçesi çok kalabalık oluyor ya da vatandaşlar alışveriş için geliyorlar ama arabalarını park edecek yer bulamıyorlar. Anladığımız kadarıyla burada bir rant var İBB de bundan vazgeçmek istemiyor. Biz vatandaşlar olarak çok mağdur ve şikâyetçiyiz.