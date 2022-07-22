İBB'nin Başakşehir Millet Bahçesi için yapılan otoparkı otomobil firmasına kiraladığı ortaya çıktı!

Fuat Aktaş: Burası keşmekeş oluyor. Söz konusu özel işletmeye ait tırlar geliyor buradan geçemiyorlar. Yol kenarına park etmek zorunda kalan araçların kaldırılması için sürekli korna çalıyorlar. Burası sanki onların mülküymüş gibi davranıyorlar. Hafta sonları zaten burada yer yok ama o tarafı İSPARK işletse vatandaşlar oraya araçlarını park etse herkes bu hizmetten faydalanacak ama maalesef böyle bir durum yok. Buradaki esnaf bu olaydan çok mağdur vatandaşlar da araçlarını park edecek yer bulamadıkları için sorun yaşıyorlar. Artık gerekirse dilekçe verip bu çilenin sonlanmasını istiyoruz.

İBB ŞEHİR HASTANESİNİN BAĞLANTI YOLLARI VE METRO PROJESİNİ BÜTÇESİ OLMADIĞI İDDİASIYLA YAPMADI

İBB; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları ile Metrokent-Kayaşehir metro projesini bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayacağını açıklamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştı. İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu hatta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni entegre etmek için Metrokent ile Kayaşehir arasında metro yapımına başladı.